لاول مرة في التاريخ .. مدن ضفاف دجلة تشرب من ماء الفرات





اعلنت وزارة الموارد المائية، عن زيادة رقعة الخطة الزراعية لاكثر من 6 ملايين دونم، فيما اشارت الى ان مدنا واقعة على ضفاف دجلة ستشرب ، لاول مرة في التاريخ ، من نهر الفرات .



وقال وزير الموارد المائية جمال العادلي في مؤتمر صحفي :" ان العاصمة بغداد وواسط والعمارة وغيرها من المدن الواقعة على ضفاف دجلة ، وصولا الى منطقة القرنة في البصرة ، ستشرب لاول مرة في التاريخ من نهر الفرات ، اثر توجيه البعض منه الى نهر دجلة بعد ان شهد الفرات ارتفاعا كبير في المياه العام الحالي ".



واضاف العادلي :" ان نهر الفرات بدأ بتزويد نهر دجلة بـ 200 متر مكعب بالثانية من المياه ، بعد الايرادات المائية الجيدة التي وصلت فيه "، مؤكدا :" ان نهري الفرات ودجلة اسهما في اغمار 100% من الاهوار خلال العامين الماضي والحالي ".



واوضح الوزير :" ان الوزارة قامت ، بالاتفاق مع وزارة الزراعة ، بزيادة الخطة الزراعية للموسم الحالي كزراعة مروية بواقع 6.1 مليون دونم، بعد ان كانت 500 الف دونم الموسم الماضي ".



يذكر ان نهري دجلة والفرات شهدا خلال السنوات الماضية ، باستثناء العام الماضي ، شحة كبيرة بسبب قلة الامطار فضلا عن قيام دول المنبع ببناء سدود على النهرين.



ف.ا