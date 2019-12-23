خبير قانوني : برهم صالح غير ملزم بالرجوع للكتلة الاكبر في اختيار رئيس الوزراء

اكد الخبير القانوني علي التميمي:" ان رئيس الجمهورية برهم صالح غير مقيد في اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد عبر الكتلة الأكبر ، وفق المادة 76 من الدستور ".



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان عدم الاتفاق على كتلة اكبر خلال تسمية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، يعتبر السكوت عنها في محل رضا ويحق لرئيس الجمهورية برهم صالح ، على وفق المادة ٧٦ الدستورية ، اختيار مرشح آخر دون الذهاب نحو الكتلة الاكبر".



واضاف :" ان صالح حر وغير مقيد في الاختيار ، سواء من المستقلين والكفاءات ، و حتى لو يصطدم بالكتل في البرلمان ولم تصوت فانه لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات، وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول الى مرحلة جديدة وفق ما تريد الجماهير ".

ف.ا