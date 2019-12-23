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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 كانون الأول 2019 10:39 ص

خبير قانوني : برهم صالح غير ملزم بالرجوع للكتلة الاكبر في اختيار رئيس الوزراء

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي:" ان  رئيس الجمهورية برهم صالح غير مقيد في اختيار شخصية رئيس الوزراء الجديد  عبر الكتلة الأكبر ، وفق المادة 76 من الدستور ".

وقال التميمي في تصريح  صحفي :" ان عدم الاتفاق على كتلة اكبر خلال تسمية رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ، يعتبر السكوت عنها في محل رضا ويحق لرئيس الجمهورية برهم صالح ، على وفق المادة ٧٦ الدستورية ، اختيار مرشح آخر دون الذهاب نحو الكتلة الاكبر". 

 واضاف :" ان صالح حر وغير مقيد في الاختيار ، سواء من المستقلين والكفاءات ، و حتى لو يصطدم بالكتل في البرلمان ولم تصوت  فانه لديه التأييد الشعبي وهو مصدر السلطات،  وبهذا تنتهي المحاصصة وتتحول الى مرحلة جديدة وفق ما تريد الجماهير ". 

 

ف.ا

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