نائب كردي : اعتماد الدوائر المتعددة يتطلب ثلاث سنوات لاجراء الانتخابات !



اكد النائب شيروان دوبرداني :" ان مفوضية الانتخابات تحتاج الى ثلاث سنوات لانهاء استعداداتها اللوجستية لاجراء الانتخابات البرلمانية في حال تبني فكرة الدوائر المتعددة ، لان هناك مشاكل ادارية وفنية متعددة تتطلب ايجاد حلول لها".



وقال دوبرداني في تصريح صحفي :" ان من الصعب اعتماد آلية الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات البرلمانية ، مالم يتم تسجيل كل الاقضية من قبل وزارة التخطيط واجراء احصاء سكاني لمعرفة عدد نفوس كل محافظة وكل قضاء تابع لها".



واوضح النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني :" ان هناك 41 قضاءً في عموم المحافظات العراقية غير مسجلة في وزارة التخطيط الاتحادية، فضلا عن عدم تحقق النسبة الانتخابية للكثير من الاقضية التي يتراوح عدد سكان بعض منها بين الستين الى الثلاثين الفا".



واضاف :" ان عدد الاقضية المسجلة في وزارة التخطيط بلغ (122) قضاءً يضاف لها غير المسجلة ليصل اجمالي العدد الى 163 قضاء مسجلة وغير مسجلة "، مشيرا الى :" ان محافظة حلبجة التي أقرت في مجلس الوزراء السابق وبرلمان كردستان ، مازالت قضاءً ضمن بيانات وزارة التخطيط ".



ف.ا