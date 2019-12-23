بعد ضغوط من الأحزاب والكتل وسليماني.. برهم صالح يلوح بالاستقالة

أفادت مصادر سياسي، بأن الرئيس برهم صالح لوح للقوى السياسية بالاستقالة من منصبه قبل تكليف مرشح للحكومة الجديدة لا ينال قبول الشعب.

وبحسب المصادر، فإن صالح يتعرض حاليا لضغوط كبيرة من "تحالف البناء لتمرير المرشح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وأن الرئيس العراقي حث الكتل على الاستماع إلى مطالب المتظاهرين".

وأضافت تلك المصادر، أن صالح ينتظر رداً رسمياً من مجلس النواب يحدد فيه الكتلة الأكبر واسم مرشحها وفق 3 شروط.

وأوضحت أن " شروط الرئيس العراقي الحصول على رد رسمي من مجلس النواب وتحديد اسم الكتلة الأكبر وذكر اسم المرشح".

من جانب آخر، صرح حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان في تصريح صحفي بأن "أي مرشح لا يمثل إرادة الشعب لن يكون مقبولاً حتى لو تقدم من جميع الكتل في مجلس النواب وأن رضا الجماهير هو الأساس في تسمية رئيس الوزراء القادم".

وأشارت مصادر إلى أن صالح رفض مرشح الأحزاب لأنه لا يلبي مطالب المتظاهرين، ولا ينسجم مع المعيار الذي حدده المتظاهرون لرئيس الوزراء الجديد.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت وتيرة المظاهرات في العديد من المدن والبلدات الجنوبية بعد انتشار خبر ترشيح كتلة فتح لقصي السهيل لرئاسة الوزراء، ورفضه من رئيس الجمهورية برهم صالح ومن التيار الصدري.

وأقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية المدن جنوبي العراق، الأحد، وهو الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.

وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن الجارة الإيرانية صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها السهيل، وهو وزير في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام لترشحه، لأنهم يعتبرونه جزءا من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاما في البلاد.

وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية تشرين الثاني باستقالة حكومة عادل عبد المهدي. واليوم، هم يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، اللذين يتهمونهما بالمماطلة.

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى الاثنين.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد صالح المهلة الدستورية حتى الأحد، علما أن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوما بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.