العراق يسعى للانضمام الى البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية





بحث السفير العراقي لدى المملكة المتحدة محمد جعفر الصدر، مع الامين العام للبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية انزو كاتروشيوس، التعاون المشترك لحصول العراق على عضوية البنك.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي :" ان الجانبين بحثا امكانية انضمام العراق الى البنك، والمضي قدما بتنفيذ متبنيات العراق في مجال التنمية الاقتصادية عبر دعم القطاع الخاص، اضافة الى تعزيز المشاريع الاستثمارية وبناء القدرات في مجال النظام المصرفي ".



واضاف البيان :" ان كانروشيوس ابدى استعداد البنك الاوروبي للتعاون مع العراق، بغية اكمال اجراءات حصوله على العضوية".



واشار الامين العام للبنك الاوروبي الى :" ان انضمام العراق سيتيح فرصة الاستفادة من الخبرات المصرفية العالمية لتطوير القطاع المصرفي، والمساعدة التي تهيئ الارضية الملائمة للاستثمار ".



ف.ا