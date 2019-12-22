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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأحد، 22 كانون الأول 2019 04:37 م

مقتدى الصدر يحذف تغريدته مِن إيران.. بعد تهديد مباشر من سليماني بعد التدخل في اختيار رئيس الحكومة

الصدر وسليماني

قام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحذف تغريدته من حسابه بتوتير، ، بشأن مرشح رئاسة الوزراء قصي السهيل، في حين أبقى على نشرها في موقع فيسبوك.

وأكد مراقبون، أن الصدر مسح تغريدته مِن إيران بعد تهديد مباشر  من سليماني بعد التدخل في اختيار المرشح وإعطاء أي وجهة نظر مما اضطر مقتدى للخضوع ومسح التغريدة .

وذكر مدونون على موقعي تويتر، وفيسبوك، أن التغريدة حذفت من الحساب الرسمي، دون إيضاح السبب وراء الحذف، وما اذا كان من قبل إدارة الحساب.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد وجه، أمس السبت، رسالة إلى كتلة البناء ووزير التعليم العالي قصي السهيل.

وقال الصدر في رسالته، "أيها الاخوة في (كتلة البناء) .. ايها الاخ (قصي السهيل)، احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجعية واحترموا ارادة الشعب واحفظوا كرامتكم هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع".

وأضاف، أن "الشعب هو الكتلة الاكبر".

وكان تحالف البناء أعلن، أمس السبت، أنه قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال القيادي في كتلة بدر المنضوية في تحالف البناء النائب محمد سالم الغبان في مؤتمر صحفي مشترك مع اعضاء تمثل باقي كتل التحالف، انه "اجتمعنا لنؤكد توجيهات المرجعية للاسراع في تشكيل الحكومة واقرار قانون الانتخابات".

وأضاف "ندعو رئيس الجمهورية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وان يقدم مرشح الكتلة الاكبر"، مردفا بالقول "قدمنا اسم مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية".

ومن المقرر أن يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح عن المرشح لرئاسة الوزراء، اليوم الأحد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

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