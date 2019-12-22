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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 03:28 م

اجتماع "استثنائي" في عمليات ديالى للسيطرة على أوضاع "ابي صيدا"

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عقد في مقر عمليات ديالى اجتماع " استثنائي " بحضور شيوخ العشائر وقيادات امنية وحكومية لمعالجة ازمة ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) المستمرة منذ 5 ايام وادت ادى الى نزوح مئات العوائل .

وقال مصدر محلي :" ان  الاجتماع  عقد  في خضم استمرار التوتر الذي سيقود ابي صيدا الى  كارثة انسانية ،  نظرا لاستمرار نزوح العوائل والتوقف الكامل للمدارس والدوائر والشلل التام للاسواق والمحال التجارية".

واضاف :" ان  الاجتماع اقر جملة من القرارات الهامة التي ستؤدي الى انفراج في ملف ابي صيدا خلال الساعات المقبلة "، دون ان يذكر تفاصيل عن هذه القرارات .

يذكر ان ناحية ابي صيدا في ديالى تشهد منذ عدة ايام اشتباكات مسلحة بين افراد عشائر متنازعة ،  ادت الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ، ما اضطر الى ارسال قوات امنية من  بغداد معززة بالدروع للسيطرة على الاوضاع ، لكن دون جدوى .
ع د
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