اجتماع "استثنائي" في عمليات ديالى للسيطرة على أوضاع "ابي صيدا"

عقد في مقر عمليات ديالى اجتماع " استثنائي " بحضور شيوخ العشائر وقيادات امنية وحكومية لمعالجة ازمة ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) المستمرة منذ 5 ايام وادت ادى الى نزوح مئات العوائل .



وقال مصدر محلي :" ان الاجتماع عقد في خضم استمرار التوتر الذي سيقود ابي صيدا الى كارثة انسانية ، نظرا لاستمرار نزوح العوائل والتوقف الكامل للمدارس والدوائر والشلل التام للاسواق والمحال التجارية".



واضاف :" ان الاجتماع اقر جملة من القرارات الهامة التي ستؤدي الى انفراج في ملف ابي صيدا خلال الساعات المقبلة "، دون ان يذكر تفاصيل عن هذه القرارات .



يذكر ان ناحية ابي صيدا في ديالى تشهد منذ عدة ايام اشتباكات مسلحة بين افراد عشائر متنازعة ، ادت الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى ، ما اضطر الى ارسال قوات امنية من بغداد معززة بالدروع للسيطرة على الاوضاع ، لكن دون جدوى .

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