الاتحاد الوطني : الأحزاب تحاول إلقاء فشلها على رئيس الجمهورية

انتقد الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحزاب التي تلقي بفشلها بالتوافق على شخصية لرئاسة الوزراء ، على عاتق الرئيس برهم صالح.



وقال عضو الاتحاد، آرام جباري في تصريح صحفي :" ان بعض الكتل تحاول تحويل فشلها في اختيار مرشح متوافق عليه ، على رئيس الجمهورية "، متسائلا :" ماذا يفعل الرئيس اذا كانت الكتل المعنية غير متفاهمة ".



واضاف :" "لو افترضنا ان برهم صالح قدم مرشحا لرئاسة الحكومة غير متوافق عليه من قبل الأحزاب ، فكيف سيتم التصويت عليه واعطاؤه الثقة"، مشيرا الى :" ان البعض يتحدث من وحي الخيال دون النظر للواقع".