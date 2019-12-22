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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 03:19 م

خبير قانوني : المحكمة الاتحادية تلغي دور الكتلة الكبرى في اختيار رئيس الوزراء

المحكمة الاتحادية
فسر الخبير القانوني علي التميمي، بيان المحكمة الاتحادية بشأن تسمية الكتلة النيابية الاكبر، بانه  خول رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء المقبل دون الرجوع الى الكتلة  الاكبر.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان بيان المحكمة الاتحادية فسر المادة 76 من الدستور ، الخاصة بتكليف الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة وفق الجلسة الاولى ، وهو ما تم وقد ترشح عن الكتلة الاكبر عادل عبد المهدي ".

واضاف انه :" بحسب الفقرات ( 3 و 4 و 5 )  من المادة 76 من الدستور فان رئيس الجمهورية له الحق في تكليف المرشح لرئاسة الوزراء دون الرجوع الى الكتلة الاكبر".

واوضح الخبير القانوني :" ان البيان يعني ان المحكمة الاتحادية خولت برهم صالح الذهاب بحرية واختيار من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة دون الرجوع لاي كتلة سياسية ".
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