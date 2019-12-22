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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأحد، 22 كانون الأول 2019 02:28 م

توافد مئات الطلبة إلى ساحة التحرير ببغداد.. واستمرار الإضراب بالديوانية والمثنى ورفض مرشحي الأحزاب

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توافدت أعداد من طلبة الجامعات إلى ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الأحد، للمشاركة في الحركة الاحتجاجية القائمة منذ ثلاثة أشهر.

وقال مصدر أمني، إن الموقف الأمني ضمن ساحات التظاهر في بغداد جيد، مشيرا إلى توافد اعداد من طلبة الجامعات تقدر بالمئات.

وأشار المصدر الأمني، إلى أن المتظاهرين انسحبوا من جسر الأحرار وساحة الوثبة منذ يوم أمس نحو ساحتي التحرير والسنك وما تبقى هي أعداد قليلة جدا، لافتا إلى أن مشاجرة حدثت ليلة امس وتطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء وتم تسجيل ثلاث حالات طعن.

كما تظاهر الآلاف من طلبة محافظة الديوانية، في ساحة الساعة وسط مركز المحافظة لمواصلة المد الأبيض الطلابي، فيما واصل معلمو ومدرسو وطلاب مدارس قضاء الشامية، في الديوانية وطلاب جامعة المثنى، الاضراب عن الدوام، اليوم الاحد.

وقال مصدر محلي، إن الآلاف من طلبة محافظة الديوانية، أضربوا عن الدوام وواصلوا تظاهراتهم في ساحة الساعة وسط المحافظة، لمواصلة التصعيد السلمي والرد على محاولات الأحزاب في زج أسماء متحزبة لتولي رئاسة  الحكومة المؤقتة.

أما معلمي ومدرسي وطلبة وتلاميذ المدارس في قضاء الشامية بمحافظة الديوانية واصلوا الاضراب عن الدوام، فيما قام عددا من التظاهرين بغلق طريقين رئيسيين في محافظة الديوانية، هما شارع التربية، وشارع الحرية.

وعن محافظة المثنى، أشار المصدر إلى أن الإضراب عن الدوام ما زال سارياً في جامعة المثنى، منبهاً إلى أن أبواب الجامعة أُغلِقتْ.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2003.

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