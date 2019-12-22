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الأحد, 22 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 01:57 م

محافظ النجف يعفي 11 مدير دائرة ووحدة إدارية ضمن إجـراءات الإصلاح

محافظ-النجف-لؤي-الياسري
أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، إعفاء عـدد من مـدراء الـدوائـر والـوحـدات الاداريـة في المحافظة، وذلك ضمن اجـراءات اصلاح النظام الاداري في المحافظة.
وقال الياسري إن «مدراء الدوائر الذين تم اعفاؤهم كانوا من الدوائر المشمولة بفك الارتباط من الوزارات». مبيناً أن «المدراء المعفيين هـم مـدراء دوائـر التخطيط الـعـمـرانـي والـشـبـاب والـريـاضـة والاسكان والمـبـانـي والتخطيط والمتابعة لــــوزارة الــبــلــديــات، وكــذلــك الاحـتـيـاجـات الخاصة، وقـد تـم تكليف المعاونين بإدارة لـحـين تـعـيـين الــبــدلاء هــذه الــدوائــر وكــالــة».
وأضاف أنه «تم ايضا اعـفاء قـائممـقام قـضاء المشخاب وتـكلـيـف مديـر ناحية، وتــم اعـفـاء الـقـادسـية ليحل محله وكالة مدراء بلديات قـضاء المناذرة وناحيتي الحيرة والعباسية، اضافة الى اعفاء مدير التسجيل العقاري الجنوبي، وتعيين مدير جديد لفرع توزيع كهرباء النجف، ومدير جديد لدائرة تجارة الحبوب في المحافظة».
وفـــي مــا يـتـعـلـق بــالدوائر التي تـرتـبـط بـالـوزارات الاتحاديـة، اوضـح الياسري ان «الحكومة المحلية فاتحت الوزارات الاتحادية بخصوص تغيير مـدراء ثلاث دوائـر، وهي عــقــارات الدولة والتقاعـد والاتصالات». مـوضحا ان «هــذه الاجـــراءات تـأتـي ضمن خـطـة الاصــلاح الـتـي وضـعـتـهـا الـحـكـومـة المحلية فـي النجف، وقـد تـم اتـخـاذهـا بعد الاتصال بسكرتير الهيئة التنسيقية بين المحافظات والامانة العامة لمجلس الوزراء»..
ع د
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