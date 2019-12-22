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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 01:33 م

معتصمو ومتظاهرو الساحات يرشحون عبد الوهاب الساعدي رئيسا للحكومة المقبلة

عبد الوهاب الساعدي

قدم معتصمو ومتظاهرو الساحات الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي مرشحا لرئاسة الحكومة الانتتقالية المؤقتة لحين اجراء انتخابات مبكرة بقانون يضمن حريتها ونزاهتها وبعيدا عن املاءات تحالف احزاب الفساد.

وقال بلاغ  للمعتصمين  انهم يدعمون ترشيح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لرئاسة حكومة انتقالية بعد الاتفاق المبدئي خلال الايام الماضية بين ناشطين مدنيين والفريق الركن الساعدي.

واضاف  البلاغ : نامل من الفريق الركن الساعدي الالتزام بتعهداته وفي مقدمتها تسليم السلبطة لرئيس وزراء مدني وان يتقيد بفترة انتقالية تتراوح مدتها بين 6 اشهر وعام واحد لحين اجراء انتخابات حرة ونزيهة وباشراف دولي وفقا لقانون جديد ينهي المحاصصة ويضع العراق على طريق الدولة المدنية واستعادة سيادته واستقلاله.

واعتبر البلاغ الفريق الركن الساعدي مرشح تسوية يفتح الطريق امام حلول سياسية تخدم اهداف شعبنا.

ع د

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