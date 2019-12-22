برلماني يؤكد أهمية الابتعاد عن فرض شخصيات معينة لتولي منصب رئيس الوزراء

أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري أهمية الابتعاد عن فرض شخصيات معينة لتولي منصب رئيس الوزراء الذي اصبح منصبا باختيار الشعب وليس اختيارا للاحزاب والكتل السياسية.



وقال في بيان صحفي ان محاولة البعض فرض شخصية او مجموعة شخصيات متحزبة للمنصب لن يعيد الامن والاستقرار للمحافظات الثائرة على الفساد والمطالبة بالاصلاح .



واضاف الشمري ان اختيار مرشح مستقل ينال رضى ومقبولية الشعب هو الحل النهائي للازمة والذي سيفتح الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة بشخصيات تكنوقراط تهيئ لاجراء الانتخابات المبكرة.



واوضح ان عدم الاستماع لصوت الشعب الذي تحاول بعض القوى تجاهله لن يقود بنا الى بر الامان بل بالعكس سيزيد من امد الازمة وتحولها الى ما لايحمد عقباه.

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