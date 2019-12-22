الصجري يعلن انسحابه بشكل كامل من تحالف البناء ويصطف مع المتظاهرين.

أعلن عضو مجلس النواب علي الصجري انسحابه بشكل كامل من تحالف البناء.



واكد في بيان صحفي اليوم: الوقوف مع صوت الشعب المنادي بالتغيير وإلاصلاح ، ورفض كل أشكال الهيمنة والتبعية والتدخلات الخارجيةفي ظل استمرار الحراك الشعبي المطالَب بحقوقه المشروعة ، وتنامي حالة الرفض لأشكال العنف المستخدم ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين وعدم الاستجابة لتلك المطالَب رغم تأكيدات المرجعية الدينية لها .



وطالب القوى السياسية بضرورة الاستماع الى حركات الاحتجاج المطلبية وتلبية حقوقهم المشروعة ومنع كل المحاولات الرامية الى فرض مرشحين لرئاسة الوزراء بأوامر خارجية لا تنسجم مع مطالب الشعب .



واوضح الصجري ان : هذه المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع الأطراف لتجاوز الأزمة السياسية وتشكيل حكومة وطنية تنسجم مع مطالب المتظاهرين .



وبين : اتضح لنا للاسف ان تحالف البناء ليس كما اتفقنا عليه قبل تشكيلة بانه تحالف وطني يستمد قرارته حسب المصلحة الوطنية ويوجه بشكل مباشر من خلال أملاءات خارجية وهذا خرق خطير للسيادة العراقية والتدخل في شؤونها الداخلية لذا قررت الانسحاب من تحالف البناء بشكل كامل وستتركز مهمتنا بالوقوف مع الجماهير المطالبة بالإصلاح والتغيير.

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