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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 12:09 م

البعيجي يطالب رئيس الجمهورية باحترام الدستور والابتعاد عن المماطلة

منصور البعيجي

طالب النائب منصور البعيجي رئيس الجمهورية بان يلتزم بالتوقيتات الدستورية بتكليف  رئيس للحكومة  والابتعاد عن المماطلة بأعتبارة الحامي الاول للدستور العراقي. 

وقال في بيان صحفي ان : الشارع يغلي بسبب التظاهرات ويجب على رئيس الجمهورية احترام ارادة الشعب وتحقيق ماطالب به وقدمناه نحن كممثلين عن ابناء الشعب بمواصفات لرئيس الحكومة المقبلة والالتزام بها.

واضاف البعيجي ان :  المماطلة والتاخير في تسمية رئيس الوزراء المقبل تحت ذريعة الكتلة الاكبر هو امر لايصب في مصلحة البلد ولابد ان يحسم هذا الامر بالسرعة الممكنة من خلال تكليف رئيس للحكومة يحمل المواصفات التي قدمناها لرئيس الجمهورية.

واوضح ان :  اختيار رئيس للحكومة المؤقتة المقبلة يحمل المواصفات التي طالبنا بها سيسهم كثيرا في حل الازمة واعادة الثقة بين الشعب والحكومة حتى تعود الحياة الى طبيعتها .

وعبر البعيجي عن الامل بحسم هذا الامر باسرع وقت وان يكون رئيس الجمهورية الحامي والراعي للدستور ومحط ثقة لابناء الشعب جميعا.

ع د 

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