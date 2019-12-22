بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
مهلة اختيار رئيس حكومة العراق تنتهي الساعة الثالثة عصر اليوم.. وصالح متردد والفراغ الدستوري يهدد البلاد اتجاه لحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ في العراق.. ومزدوجو الجنسية لن يتولوا رئاسة الحكومة #الحرية_لعمر_السلطاني و #إضراب_طلبة_العراق.. هاشتجان يتصدران تويتر في العراق احتجاجات العراق تفسد خطة إيران.. وسليماني يشعر بالقلق من أن رئيس الوزراء المقبل لن يكون دمية سهلة متظاهرو ونشطاء العراق يجددون رفضهم ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة الكربولي يوجه رسالة نارية لبرهم صالح: #الدم_العراقي_أقدس_من_الدستور تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد بذي قار استجابة لمطالب المتظاهرين بالفيديو.. فائق الشيخ علي يحذر من نهاية العراق في حال تمرير شخصية حزبية لرئاسة الوزراء بالفيديو.. غالب الشابندر: جميع السياسيين خانوا الشعب ودمروا العراق خلال السنوات الماضية بعد اجتماعه مع عدد من الأحزاب.. الصدر يوجه رسالة بشأن ترشيح قصي السهيل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأحد، 22 كانون الأول 2019 11:53 ص

اتجاه لحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ في العراق.. ومزدوجو الجنسية لن يتولوا رئاسة الحكومة

20

أكد مراقبون، أن القوى المنضوية تحت ائتلاف البناء، القريب من إيران، ما زالت تصر على تمرير مرشحها لرئاسة الوزراء قصي السهيل رغم تأكيدات مرجعية النجف بأن يكون رئيس الوزراء القادم مستقلا وغير منتم إلى أي حزب.

وأشاروا إلى أن عددا من السياسيين الشيعة إلى كردستان لإقناع القوى الكردية بدعم ترشيح السهيل الذي لا يحظى بدعم الصدر ولا بموافقة ساحات الاحتجاج.

وأضافوا أن البرلمان سينهار بعد أن انهارت حكومة عبدالمهدي، مؤكدين أن هناك تحركات أمريكية في العراق تضمر خططا لإحداث تغيير جذري في المشهد السياسي.

من جانبه، قال الخبير السياسي أحمد الشريفي، إن خيار حكومة الطوارئ بات قريبا جدا وخاصة ان هناك أعدادا كبيرة من القوات الأمريكية دخلت العراق بالتزامن مع تخفيض أعداد العناصر المدنية العاملين في السفارة الأمريكية استعدادا لأمر ما بحسب تعبير الشريفي.

وأضاف الشريفي، أن المعلومات الأمنية التي باتت شبه مؤكدة تشير إلى ان القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا توزعت على 3 قواعد أمريكية في العراق هي عين الأسد والقيارة والحبانية، وجميعها تقع في المنطقة الغربية من العراق، لافتا إلى وجود جهد فني أمريكي في أربيل.

في ذات السياق، كشف مصدر سياسي، اليوم الأحد، عن اتفاق على رفض أي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية.

وقال المصدر، إن "الكتل السياسية اتفقت على رفض أي مرشح لرئاسة الوزراء مزدوج الجنسية".

وأجاز  الدستور العراقي تعدد الجنسيات للمواطنين العراقيين، على شرط أن يتخلوا عن جنسياتهم المكتسبة في حال تسلمهم أي منصب سيادي أو أمني رفيع، كما أعطى الصلاحية لمجلس النواب لتشريع قانون ينظم آلية سحب الجنسيات المكتسبة، مع ذلك لم يقدم البرلمان العراقي وخلال دوراته المختلفة إلى اليوم، على أي تشريع قانون لتنفيذ هذه المادة الدستورية.

ويمتلك الكثير من النواب والوزراء وحتى الرئاسات ونوابهم، الجنسيات المزدوجة، الامر الذي يجعلهم يقفون بالضد من القانون.

وبحسب مصادر فان ثلاثة عشر من رؤساء الكتل البرلمانية يمتلكون جنسية مزدوجة.

وكان وزير الخارجية السابق إبراهيم الجعفري أعلن سابقًا أن أكثر من 32 سفيرا عراقيا من أصل 66 يحملون جنسية مزدوجة، وهو ما أثار الجدل حينها عن هذا العدد الكبير في السفراء العراقيين مزدوجي الجنسية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
21

مهلة اختيار رئيس حكومة العراق تنتهي الساعة الثالثة عصر اليوم.. وصالح متردد والفراغ الدستوري يهدد البلاد 22 كانون الأول 2019 12:12 م

تظاهرات

#الحرية_لعمر_السلطاني و #إضراب_طلبة_العراق.. هاشتجان يتصدران تويتر في العراق 22 كانون الأول 2019 11:18 ص

سليماني

احتجاجات العراق تفسد خطة إيران.. وسليماني يشعر بالقلق من أن رئيس الوزراء المقبل لن يكون دمية سهلة 22 كانون الأول 2019 10:56 ص

السهيل

متظاهرو ونشطاء العراق يجددون رفضهم ترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة 22 كانون الأول 2019 10:35 ص

مقتدى-الصدر-2

بعد اجتماعه مع عدد من الأحزاب.. الصدر يوجه رسالة بشأن ترشيح قصي السهيل 21 كانون الأول 2019 10:55 م

RTS2RT76

48 شخصية تتنافس على رئاسة الحكومة.. وخلافات حول تسمية "الكتلة الأكبر" 21 كانون الأول 2019 10:52 م

25

المتظاهرون لم يعد يتقبلوا أن يكون العراق ساحة لنفوذ إيران.. والاقتصاد العراقي يواصل نزيف الخسائر بسبب طهران 21 كانون الأول 2019 03:54 م

البرلمان العراقي

برهم صالح " مرفوض من قبل البرلمان" ويشد الرحال للعودة الى الشمال 21 كانون الأول 2019 03:48 م

التعليقات