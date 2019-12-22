تحالف القوى: الأحزاب تصر على ترشيح المتسبب بشرارة ثورة تشرين لرئاسة الحكومة

أكد القيادي في تحالف القوى العراقية حيدر الملا، ، ان الاحزاب والكتل السياسية تصر على ترشيح من تسبب بشرارة ثورة تشرين لرئاسة الحكومة الجديدة وهو وزير التعليم العالي قصي السهيل حيث ان التظاهرات كانت احتجاجاً على القمع والتعامل السيء مع مظاهرات اصحاب الشهادات العليا امام مقر وزارة التعليم.

وقال الملا ان "الشروط والمواصفات التي وضعها المنتفضين في ساحات الاعتصام والتظاهر واضحة وهم يرفضون أي مرشح حزبي ينتمي لاحزاب السلطة او تسلم منصب تنفيذي في الحكومات السابقة ورغم ذلك فان الكتل السياسية تماطل بتلك المسألة"، لافتاً الى ان "خارطة الطريق اصبحت واضحة اليوم وهي حكومة انتقالية بشخصيات مستقلة واجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابات منصف ومفوضية تطمئن الشارع على عدم ضياع وسرقة اصواتهم وتحت اشراف ومراقبة دولية".

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