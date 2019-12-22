علاوي يحذر من نتائج اختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وتشريع قانون انتخابات غير منصف

حذر زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي، من نتائج أختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وتشريع قانون انتخابات غير منصف.



وقال في تغريدة له على موقع تويتر" نحن أول من طرح فكرة الانتخابات المبكرة وحذرنا من نتائج المماطلة والتسويف في اجرائها".



وأضاف علاوي" اننا نحذر اليوم من نتائج أختيار مفوضية انتخابات غير مستقلة وتشريع قانون انتخابات غير منصف ولا يضمن تمثيلا حقيقيا لشعبنا الكريم، وهو ما طالبنا به في رسالة الى رؤساء الكتل من شهر اب عام 2016".