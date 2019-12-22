الصدام الشيعي ـ الشيعي قاب "مرشحين" أو أدنى ! ‏

تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة الى تحالف البناء ومرشحه ‏لرئاسة الوزراء قصي السهيل ، رسالة واضحة المعاني ، لاتقبل اللبس والتأويل ‏اوالتفسير الخاطئ ..‏



الصدر بقوله للبناء ومرشحه " المصر عليه " ، رغم رفضه من قبل المتظاهرين :" ‏احقنوا دماء العراقيين ".. اراد ان يقول لهم ان اصراركم على مرشحكم المرفوض ، ‏باعتباركم الكتلة الاكبر ، سيجر الى نتائج لا تحمد عقباها ، وبعبارة اخرى فان رسالة ‏الصدر يفهم منها ان الصدام بين القوى والكتل الشيعية ليس مستبعدا في المرحلة ‏المقبلة ..وان الرفض حينذاك لن يكون بالاكتفاء بالمواقف والتصريحات الاعلامية .. ‏



تحذير الصدر للبناء ، الذي جاء سريعا ، بعد انتهاء اجتماع التحالف، الذي كان ‏مخصصا للكتل الشيعية فقط ، واعلانها تقديم مرشحها باعتبارها الكتلة الاكبر .. ثم ‏تأ كيد المقرب من الصدر صالح العراقي :" ان الشعب هو الكتلة الوحيدة " .. يؤشر ‏ما وصل اليه الصراع بين القوى الشيعية ، الذي بات على حافة الهاوية ، الامر الذي ‏اكده النائب اسعد المرشدي بان الخلافات عميقة ، بين كتل المكون الشيعي ، التي ساد ‏العرف على ان يكون ‏المنصب من حصتها طيلة السنوات الماضية .‏



الامر برمته لايمكن فصله عن تهديد قاسم سليماني للصدر وابلاغه انه لايضمن ‏سلامته وان حياته في العراق مهددة ، بعد رفض الاخير ترشيح قصي السهيل ‏المدعوم بقوة من ايران .. واعلان تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر رفضه ‏اي مرشح من قبل الاحزاب ..‏

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