الصدام الشيعي ـ الشيعي قاب "مرشحين" أو أدنى ! ‏

تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الموجهة الى تحالف البناء ومرشحه لرئاسة الوزراء قصي السهيل ، رسالة واضحة المعاني ، لاتقبل اللبس والتأويل اوالتفسير الخاطئ ..
الصدر بقوله للبناء ومرشحه " المصر عليه " ، رغم رفضه من قبل المتظاهرين :" احقنوا دماء العراقيين ".. اراد ان يقول لهم ان اصراركم على مرشحكم المرفوض ، باعتباركم الكتلة الاكبر ، سيجر الى نتائج لا تحمد عقباها ، وبعبارة اخرى فان رسالة الصدر يفهم منها ان الصدام بين القوى والكتل الشيعية ليس مستبعدا في المرحلة المقبلة ..وان الرفض حينذاك لن يكون بالاكتفاء بالمواقف والتصريحات الاعلامية ..
تحذير الصدر للبناء ، الذي جاء سريعا ، بعد انتهاء اجتماع التحالف، الذي كان مخصصا للكتل الشيعية فقط ، واعلانها تقديم مرشحها باعتبارها الكتلة الاكبر .. ثم تأ كيد المقرب من الصدر صالح العراقي :" ان الشعب هو الكتلة الوحيدة " .. يؤشر ما وصل اليه الصراع بين القوى الشيعية ، الذي بات على حافة الهاوية ، الامر الذي اكده النائب اسعد المرشدي بان الخلافات عميقة ، بين كتل المكون الشيعي ، التي ساد العرف على ان يكون المنصب من حصتها طيلة السنوات الماضية .
الامر برمته لايمكن فصله عن تهديد قاسم سليماني للصدر وابلاغه انه لايضمن سلامته وان حياته في العراق مهددة ، بعد رفض الاخير ترشيح قصي السهيل المدعوم بقوة من ايران .. واعلان تحالف "سائرون" المدعوم من الصدر رفضه اي مرشح من قبل الاحزاب ..
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