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الأحد, 22 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 11:17 ص

أمجد عطوان يغيب عن لقاء الشرطة والشباب السعودي .. وربما يلحقه صفاء هادي

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يواصل فريق الشرطة لكرة القدم تدريباته اليومية في العاصمة السعودية الرياض ، استعدادا لملاقاة الشباب السعودي يوم غد الاثنين في دوري ابطال العرب. 

وقال المدير الاداري لكرة الشرطة، هاشم رضا: " ان ادارة النادي وافقت على طلب المدير الفني للفريق، الكسندر اليتيش، بالتوجه الى السعودية في وقت مبكر لعدة اسباب، في مقدمتها اعتياد الاجواء واجراء عدة وحدات تدريبية في مكان اقامة اللقاء ".

واوضح :" ان اللاعبين باتم الجاهزية لخوض اللقاء الاهم في سياق المنافسة العربية، بحكم ان نتيجة الذهاب سيكون لها التأثير الاكبر على لقاء العودة في المنامة في الـعشرين  من شهر كانون الثاني / يناير من العام المقبل ".

واضاف  رضا :" ان  الفريق  سيفتقد  خدمات اللاعب امجد عطوان، فيما سيتم تحديد امكانية وجود صفاء هادي من عدمه خلال اليومين المقبلين ، بعد الوقوف على جاهزيته الكاملة ".

ع د

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