تل أثري يوقف مشروعا للصرف الصحي شرقي العاصمة بغداد

أوقفت وزارة الثقافة و السياحة والاثار مشروعا للصرف الصحي شرقي العاصمة بغداد ، بسبب وجود تل اثري في المنطقة .



وقال النائب عن محافظة بغداد ستار جبار العتابي في تصريح صحفي :" ان وزارة السياحة والاثار تدخلت لايقاف مشروع الصرف الصحي المختلط في منطقة الفضيلية شرقي بغداد ، لحين الانتهاء من عملية التنقيب لوجود مؤشر بوجود تل اثري ".



واضاف العتابي :" ان الاهالي يقطنون المنطقة منذ ستينات القرن الماضي ، ولم يؤشر لديهم وجود اي تل اثري منذ ذلك الوقت"، لافتا الى :" ان وزير الثقافة اوعز باجراء مسح ميداني باسرع وقت لبيان حقيقة الامر ".



وكان العتابي حذر من كارثة بيئية وانسانية قد تصيب مواطني ناحية الفضيلية شرقي العاصمة بغداد ، نتيجة تكدس النفايات وطفح مياه الصرف الصحي التي هي عبارة عن مجار سطحية، عادا اياها منكوبة بيئيا.

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