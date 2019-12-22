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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 11:13 ص

تل أثري يوقف مشروعا للصرف الصحي شرقي العاصمة بغداد

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أوقفت وزارة الثقافة و السياحة والاثار مشروعا للصرف الصحي شرقي العاصمة بغداد ، بسبب وجود تل اثري في المنطقة . 

وقال النائب عن محافظة بغداد ستار جبار العتابي في تصريح صحفي :" ان وزارة السياحة والاثار تدخلت لايقاف مشروع الصرف الصحي المختلط في منطقة الفضيلية شرقي بغداد ،  لحين الانتهاء من عملية التنقيب لوجود مؤشر بوجود تل اثري ".

واضاف العتابي :"  ان الاهالي يقطنون المنطقة منذ ستينات القرن الماضي ، ولم يؤشر لديهم وجود  اي تل اثري  منذ ذلك الوقت"، لافتا الى :" ان  وزير الثقافة اوعز باجراء مسح ميداني باسرع وقت لبيان حقيقة الامر ". 

وكان العتابي حذر  من كارثة بيئية وانسانية قد تصيب مواطني ناحية الفضيلية شرقي العاصمة بغداد ، نتيجة تكدس النفايات وطفح مياه الصرف الصحي التي هي عبارة عن مجار سطحية، عادا اياها منكوبة بيئيا. 

ع د

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