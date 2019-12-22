نائبة : اعتماد الدوائر المتعددة سيؤخر الانتخابات عاما كاملا

أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، ان اعتماد الدوائر المتعددة سيرجىء الانتخابات عاما كاملا على الاقل .



وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان التصويت على اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات ، يفرض على الحكومة المقبلة اجراءين اساسيين لابد منهما ، والا سوف نقع في مشاكل معقدة اكثر مما نحن فيه ".



واوضحت :" ان الاجراء الاول وجوب المباشرة باجراء تعداد عام للسكان ، والاجراء الثاني الذي يسبق اجراء التعداد العام هو توحيد التقسيمات الادارية وتحديدها رسميا" ، مبينة :" ان هناك اختلافا كبيرا بين ما هو مسجل لدى وزارة التخطيط وبين مجالس المحافظات التي استحدث العشرات من الاقضية والنواحي وما هو موجود في سجلات مفوضية الانتخابات السابقة ".



وتابعت جودت، انه :" في حال اجراء تعداد عام للسكان يتوجب توفير اموال كبيرة , اضافة الى ان موعد اجراء الانتخابات سيتأخر على الاقل عاما كاملا ".

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