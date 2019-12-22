حزب تركماني : برهم صالح يعرض العراق للخطر !

حذر الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ، من مغبة استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح بالتجاوز على الدستور بشأن تكليف رئيس الوزراء المقبل، مبينا :" ان مطالب المتظاهرين ارتفعت بسبب صالح ووصلت الى المطالبة باقالة رئيسي البرلمان والجمهورية ".



وقال الامين العام للاتحاد جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح تحايل على الدستور بشكل غير مسبوق وتسبب في تعريض العراق للخطر بسبب نهجه السياسي غير الواضح ".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية تسلم اسماء 48 مرشحا لرئاسة الحكومة لغاية الان من مختلف الكتل السياسية ، الا انه تقاعس عن تسمية الكتلة الاكبر او تكليفها وتجاوز على المدد الدستورية على امل انقاذه من المحكمة الاتحادية او الجهات الاخرى ".



وتابع :" ان صالح يعمل حاليا على تطبيق شروط مستحيلة ، بضمنها انتظار التوافق على اسم واحد لجميع القوى الشيعية ، فضلا عن محاولته جلب رئيس وزراء يحقق توازنا دوليا بين جميع الاطراف الخارجية المتنافسة وتحقيق التوافق بين المتظاهرين والمرجعية الدينية ، وهذا امر غير ممكن" .

ع د