المرشدي: خلافات حادة بين الكتل الشيعية على المرشح لرئاسة الوزراء

أعلن النائب أسعد المرشدي :" ان حوارات الكتل السياسية لم تتوصل الى مرشح متوافق عليه لرئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي، لغاية الآن ".



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان الخلافات عميقة ، لاسيما بين كتل المكون الشيعي ، التي ساد العرف على ان يكون المنصب من حصتها طيلة السنوات الماضية ".



واضاف :" ان المرشحين الذين تم تقديمهم الى رئيس الجمهورية برهم صالح تم رفضهم جميعهم ، لكونهم غير مستقلين ولا تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل المتظاهرين ".



ولفت المرشدي الى :" ان الموقف السائد لدى العديد من الاوساط النيابية هو عدم التصويت لمرشح غير مستقل مهما كانت الظروف، بل سيتم الوقوف بوجه تلك المحاولات ".

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