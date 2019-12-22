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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 10:52 ص

المرشدي: خلافات حادة بين الكتل الشيعية على المرشح لرئاسة الوزراء

اسعد المرشدي

أعلن النائب أسعد المرشدي :" ان حوارات الكتل السياسية لم تتوصل الى مرشح متوافق عليه لرئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي، لغاية الآن ". 

وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان الخلافات عميقة ، لاسيما بين كتل المكون الشيعي ،  التي ساد العرف على ان يكون المنصب من حصتها طيلة السنوات الماضية ".

واضاف :" ان المرشحين الذين تم تقديمهم الى رئيس الجمهورية برهم صالح تم رفضهم جميعهم ، لكونهم غير مستقلين ولا تنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها من قبل المتظاهرين ". 

ولفت المرشدي الى :" ان الموقف السائد لدى العديد من الاوساط النيابية هو عدم التصويت لمرشح غير مستقل مهما كانت الظروف، بل سيتم الوقوف بوجه تلك المحاولات ". 

ع د

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