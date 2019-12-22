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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 22 كانون الأول 2019 10:49 ص

توقعات بارتفاع حجم احتياطي العراق من النفط والغاز

ثامر-الغضبان-النفط-

توقع وزير النفط ثامر الغضبان ارتفاع حجم  احتياطي العراق  ومخزونه من النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.

وقال الغضبان في بيان صحفي :" ان الدراسات الفنية والبحوث الجيولوجية التي اعدها الفريق التخصصي  اشرت  وجود مساحات كبيرة في المنطقة الغربية، فضلاً عن محافظات الوسط والجنوب ، تضم  تراكيب هايدروكارونية "، مشيرا الى :" ان الفرص واعدة للاستثمار ، ما يسهم في اضافة كميات كبيرة جديدة الى حجم المخزون النفطي ومن ثم  الى الاحتياطي من النفط والغاز ". 

واضاف : "سوف تدخل مناطق جديدة واعدة الى منظومة الانتاج التقليدية ، ما يتطلب منا تحديث الارقام المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي"، لافتا الى :" ان الوزارة سوف تعلن عن ذلك بعد الانتهاء من اعداد وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وهذا ما يجعل العراق يتبوأ موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي".

ع د

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