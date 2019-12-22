توقعات بارتفاع حجم احتياطي العراق من النفط والغاز

توقع وزير النفط ثامر الغضبان ارتفاع حجم احتياطي العراق ومخزونه من النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.



وقال الغضبان في بيان صحفي :" ان الدراسات الفنية والبحوث الجيولوجية التي اعدها الفريق التخصصي اشرت وجود مساحات كبيرة في المنطقة الغربية، فضلاً عن محافظات الوسط والجنوب ، تضم تراكيب هايدروكارونية "، مشيرا الى :" ان الفرص واعدة للاستثمار ، ما يسهم في اضافة كميات كبيرة جديدة الى حجم المخزون النفطي ومن ثم الى الاحتياطي من النفط والغاز ".



واضاف : "سوف تدخل مناطق جديدة واعدة الى منظومة الانتاج التقليدية ، ما يتطلب منا تحديث الارقام المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي"، لافتا الى :" ان الوزارة سوف تعلن عن ذلك بعد الانتهاء من اعداد وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، وهذا ما يجعل العراق يتبوأ موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي".

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