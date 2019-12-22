"البناء" : رئيس الجمهورية سيقدم مرشحنا لرئاسة الوزراء غدا

أعلن النائب عن تحالف "البناء" بهاء الدين النوري :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيقدم مرشح التحالف لرئاسة الوزراء غدا الاثنين ".



وقال النوري في تصريح صحفي :" ان الحوارات السياسية لازالت مستمرة مع القوى الاخرى لضرورة الاسراع بحسم مرشح رئاسة الوزراء”، مشيرا الى :" ان تحالف البناء سيقدم مرشحه الى رئيس الجمهورية خلال الساعات القادمة ، وهو وزير التعليم الحالي قصي السهيل ".



وفي وقت سابق امس ، اعلن تحالف البناء انه الكتلة النيابية الاكثر عددا، مطالبا رئيس الجمهورية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء.

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