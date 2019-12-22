بالفيديو.. فائق الشيخ علي يحذر من نهاية العراق في حال تمرير شخصية حزبية لرئاسة الوزراء

حذر أمين عام حزب الشعب للإصلاح فائق الشيخ علي من نهاية العراق بقوله "أقروا على العراق السلام" في حال تمرير أحزاب السلطة لشخصية حزبية لرئاسة الوزراء.

وكشف الشيخ علي في مداخلة له عبر قناة دجلة، عن برنامجه في حال تكليفه برئاسة الحكومة بأنه سيعمل على تعديل الدستور وقانون الانتخابات وتغيير المفوضية، و سيشكل حكومته من العلماء والكفاءات والقادة العسكريين الوطنيين، ومحاسبة القتلة والفاسدين الذين نهبوا ودمروا العراق.

وأكد الشيخ علي ان اول قرار سيتخذه بحالة تكليفه لرئاسة الحكومة، هو نزع السلاح من المدن ومحاربة الميليشيات، وتقوية القوات الأمنية والمؤسسة العسكرية، بالاضافة لمراجعة قانون "اجتثاث البعث" الذي يستغله بعض السياسيين في عمليات ابتزاز، مبيناً ان جميع فقرات برنامجه هدفها " تعبيد" الطريق للشعب العراقي.

وطالب الشيخ علي من خلال شاشة دجلة، التيار الصدري وكتلة سائرون بدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة، لافتاً الى ان الشعب هو صاحب القرار بشأن ترشيحه وليس الدول الخارجية.

وأضاف، أن الشعب اسقط حكومة عبدالمهدي وأهان القوى السياسية بعد 16 عام من المعاناة، مشيراً الى ان الاخير أعرب عن رفضه القاطع لاحزاب السلطة ولن يتراجع حتى تحقيق مطالبه.



