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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
السبت، 21 كانون الأول 2019 10:55 م

بعد اجتماعه مع عدد من الأحزاب.. الصدر يوجه رسالة بشأن ترشيح قصي السهيل

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وجه مقتدى الصدر، رسالة إلى مرشح "كتلة البناء" قصي السهيل وكتلته بعد ساعات على اجتماعات عدد من الأحزاب لبحث مرشح رئاسة الحكومة.

وكتب الصدر على "تويتر": "السلام عليكم، أيها الإخوة في تحالف البناء، أيها الأخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية، واحترموا إرادة الشعب، واحفظوا كرامتكم".

وأضاف: "هذا خير لنا ولكم وللشعب، فالشعب هو الكتلة الأكبر".


ودعا الصدر مؤخرا القوات الأمنية  لحماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك.
وتشهد  بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.


ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، بعد أن كانت تقتصر على محاربة الفساد وتحسين الحالة المعيشية، إلى المطالبة باستقالة الحكومة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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