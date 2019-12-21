48 شخصية تتنافس على رئاسة الحكومة.. وخلافات حول تسمية "الكتلة الأكبر"

أعلن تحالف البناء نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان، مطالبا رئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية بمنحه استحقاقه الانتخابي والذي يمكنه من تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب ما أعلن مصدر مطلع.

ويضم تحالف البناء ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» (الجناح السياسي لميليشيا الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري،



وأكدت مصادر سياسية أن "تحالف البناء أعلن نفسه خلال اجتماعه أمس كما أن وفدا من قياديي تحالف البناء، سيتوجهون إلى كردستان لإقناع القادة الكرد بشأن الكتلة الأكبر، فضلا عن وفد آخر لبحث الموضوع مع القوى السنية خارج التحالف".



وكان عضو مجلس النواب محمد عثمان أكد في تصريح له أن المحكمة الاتحادية ستصدر قرارها بشأن الكتلة الأكبر اليوم، مبينا أن رئيس الجمهورية في انتظار قرار المحكمة.



و صرح النائب في البرلمان عباس العطافي بأن 48 شخصا تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.



وقال العطافي في تصريحات صحفية له أمس ، إن «الحكومة المستقيلة ستستمر في تصريف أعمال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف إحدى الشخصيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل".



وكشف أن صالح «تسلم طلبات من 48 مرشحا للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن».



وأوضح أن «بعض المرشحين قدموا طلبات شخصية في حين أن الآخرين رشحتهم الأحزاب، ومنهم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر» وشدد العطافي على ضرورة أن «يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الجدد ولا يجامل أحدا وشجاعا ونزيها وصاحب خبرة في العمل الميداني ومتواجدا في العراق ولا يحمل جنسية أخرى».

وأشار إلى أن «التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق».

وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس برهم صالح لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة عقب استقالة حكومة عادل عبدالمهدي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية عند منتصف ليل اليوم.











