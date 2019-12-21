صادقون: رئيس الوزراء القادم سيتولى إدارة البلاد لعام واحد لحين إجراء انتخابات مبكرة

كشفت كتلة صادقون النيابية، أن رئيس الوزراء المقبل سيتولى إدارة البلاد لمدة عام واحد فقط، لحين الاعداد لانتخابات مبكرة.



وقال عضو الكتلة فاضل الفتلاوي، في تصريح صحفي، إن شروط كتلة صادقون للموافقة على رئيس الحكومة الجديد ما تزال ثابتة، وتتماشى مع الشارع العراقي، وهي أن يكون نزيها ومستقلا وغير تابع لأي حزب سياسي.

وأضاف أن رئيس الحكومة الجديدة سيتولى إدارة شؤون العراق لمدة عام واحد فقط، لحين استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات مكبرة.

يذكر أن كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران، جمعت توقيعات لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، بتهمة الخيانة العظمى.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.