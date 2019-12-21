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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 03:53 م

نصيف: من المعيب ان يمارس وزير الكهرباء الكذب والتدليس على

عالية نصيف

جددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف اتهامها لوزير الكهرباء بالكذب على الشعب العراقي والتحدث عن انجازات لاعلاقة له بها، رغم كونه لم يحقق أية زيادة في انتاج الطاقة الكهربائية نهائياً .

وقالت في بيان اليوم :" ان وزير الكهرباء ظهر في احدى القنوات الفضائية المحلية  مدعياّ ان إدارته للوزارة انجزت زيادة في الانتاج بنسبة 25 بالمئة وأوصلت الانتاج الى 19200 ميكاواط، ومن جهتي كنائبة في اعلى سلطة رقابية أتحداه ان يثبت صحة كلامه أمام الرأي العام ".

وأوضحت نصيف :" ان الوزير بسبب عدم تحقيقه أي انجاز نظراً لانشغال الطبقة المسيطرة على الوزارة بأمور اخرى، ينسب الى نفسه الزيادة الحاصلة في انتاج الطاقة الكهربائية بعد دخول محطات انتاج استثمارية للخدمة، مثل الرميلة التي سدت النقص في البصرة خلال الصيف الماضي، ومحطة بسماية ايضاً، وهذه عقود مبرمة في زمن الوزراء السابقين ولا فضل له فيها ولاتعد إنجازاً له، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الماء في سد الموصل الذي ادى الى تشغيل المحطة بـ 600 ميكاواط ".

وبينت :" من المعيب على أعلى جهة في الوزارة ان يمارس الكذب والتدليس على الشعب، وأتحداه مره اخرى ان يثبت انه ادخل ميكاواط واحد من خلال عقد هو ابرمه، والأجدر به ان يكون دقيقاً في كلامه ولايستفز الشارع من خلال تزييف الحقائق.

ف.ا
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