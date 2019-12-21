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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 03:48 م

برهم صالح " مرفوض من قبل البرلمان" ويشد الرحال للعودة الى الشمال

البرلمان العراقي

بينما ينشغل العراق من اقصى شماله الى اقصى جنوبه ، بقضية اختيار رئيس الحكومة الانتقالية ، المفترض ان يقدمه رئيس الجمهورية برهم صالح للبرلمان اليوم او غدا كاقصى موعد ، كشف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، عن ترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح نفسه لرئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمره المنقعد حاليا في السيلمانية .

وقال همزة في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية النائب الثاني لسكرتير الاتحاد الوطني الكردستاني ،  منشغل حاليا في التنافس على رئاسة الاتحاد خلال المؤتمر المنعقد حاليا ".

واوضح النائب الكردي :" ان برهم صالح قام بتسويف المدة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء المقبل بذرائع مختلفة وهو ينتظر قرار المحكمة الاتحادية لتسمية رئيس الوزراء المقبل "..

هذا التطور جاء في الوقت الذي ازدادت فيه الضغوط  على برهم صالح في الساعات الاخيرة المتبقية من مهلته الدستورية " الجديدة " المفترض ان تنتهي غدا الاحد ، بعد ان ان انتهت المدة المحددة رسميا امس الاول الخميس ، دون ان يقدم اسم مرشح لرئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة ، على وفق ما ينص عليه الدستور العراقي ..

وبلغت هذه الضغوط ذروتها باتهامه بالخيانة وانتهاك الدستور ، والمماطلة والتسويف في تقديم المرشح لرئاسة الوزراء .. وبالتالي بدء حملة جمع تواقيع برلمانية لاقالته من منصبه ..

النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد،  الذي اعلن عن  بدء جمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح ، اوضح :" ان التواقيع التي جمعت لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح جاءت بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور"، مشيرا الى :" ان الرئيس يتحايل على التوقيتات الدستورية ولم يسمِ رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية ".

وجاء الاعلان عن جمع التواقيع ، بعد ان  قدم برهم صالح مساء الخميس ، في السويعات الاخيرة من عمر المهلة الدستورية الاولى قبل التمديد ، طلباً مستعجلاً الى المحكمة الاتحادية تضمن ‏‏تعريف الكتلة الاكبر عددا بعد استقالة الحكومة،  ‏‏وصلاحيات رئيس الجمهورية برفض او قبول مرشحي الكتل في هذه المرحلة.‏

هذا الطلب وفي هذا التوقيت عد من قبل الكتل البرلمانية ، مماطلة من قبل الرئيس ومحاولة للتسويف والتجاوز على الدستور ، وتهربا من المسؤولية ..

النائب حسن  خلاطي وجّه انتقاداً إلى رئيس الجمهورية ، واتهمه بانه  :"  لا يريد تحمل المسؤولية وحده ".

فيما اكد النائب وجيه عباس  :" ان المسؤولية الاولى تقع على رئيس الجمهورية في تقديم المرشح ، وان مجلس النواب لديه واجب هو التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الحكومي، اما عملية التكليف فهي من اختيار الرئيس ".

ودعا النائب عباس ، رئيس الجمهورية برهم صالح الى :" ان  يتحلى بالشجاعة ويطبق نصوص الدستور ويقوم بالتكليف، ولا ينتظر موقفاً من احد ، وان التأثيرات الدولية يجب الا تلقي بأثرها على الواقع العراقي ويتم الانتهاء من ملف التكليف خلال المهلة الدستورية ".

ويبدو ان برهم صالح اصبح يدرك جيدا ان مستقبله في رئاسة الجمهورية لم يعد مضمونا ، بعد هذه الضغوط البرلمانية ، وقبلها المطالب الشعبية الواضحة باستبدال كل رموز العملية السياسية التي اوصلت العراق الى ما وصل اليه .. ولعله وجد ضالته بالتفرغ لقيادة حزبه الاتحاد الوطني الكردستاني .. اذ لم يكن سليم همزة بعيدا عن الواقع بتأكيده :"   ان رئاسة الاتحاد قضية مصيرية بالنسبة لصالح لا تقل اهمية عن رئاسة الجمهورية، فضلا عن القضايا المصيرية الاخرى "...

ف.ا
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