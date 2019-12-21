خبير قانوني : برهم صالح يحاول التملص من مسؤولية خرقه الدستور



وصف الخبير القانوني هاشم العقابي، لجوء رئيس الجمهورية برهم صالح الى المحكمة الاتحادية بشأن موضوع الكتلة الأكبر ، بانه :" محاولة للتخلص من المساءلة القانونية والتملص من الموضوع ".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان قرار رئيس الجمهورية برهم صالح احالة موضوع تحديد الكتلة الاكبر الى المحكمة الاتحادية محاولة من صالح للتملص من الموضوع ، ورمي الكرة بملعب المحكمة للتغطية على الخرق الدستوري الذي ارتكبه بالتجاوز على المدة الدستورية " .



واضاف :" ان خطوة صالح تأتي ايضا من اجل منح فرصة اكبر للكتل السياسية للاتفاق على شخصية جديد تخلف عبد المهدي ، لكون المدة بين احالة الطلب وقرار البت تعتبر مدة دستورية لايعاقب عليها القانون ".



ف.ا