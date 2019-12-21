بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 22 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
بالفيديو.. غالب الشابندر: جميع السياسيين خانوا الشعب ودمروا العراق خلال السنوات الماضية بعد اجتماعه مع عدد من الأحزاب.. الصدر يوجه رسالة بشأن ترشيح قصي السهيل 48 شخصية تتنافس على رئاسة الحكومة.. وخلافات حول تسمية "الكتلة الأكبر" صادقون: رئيس الوزراء القادم سيتولى إدارة البلاد لعام واحد لحين إجراء انتخابات مبكرة تفكيك مجموعة داعشية بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة في الموصل إتلاف ٧ أطنان كيك مستورد منتهي الصلاحية في كمرك ام قصر الجنوبي خبير اقتصادي يدعو الى تفعيل القطاعات الانتاجية في العراق لتوفير فرصة عمل للعاطلين المتظاهرون لم يعد يتقبلوا أن يكون العراق ساحة لنفوذ إيران.. والاقتصاد العراقي يواصل نزيف الخسائر بسبب طهران نصيف: من المعيب ان يمارس وزير الكهرباء الكذب والتدليس على برهم صالح " مرفوض من قبل البرلمان" ويشد الرحال للعودة الى الشمال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 03:44 م

حقوق الانسان من السفارة البريطانية : نضغط على الحكومة للحد من الاغتيالات والخطف

مفوضية حقوق الانسان

اكد رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي، استمرار المفوضية في ممارسة الضغوط على الحكومة لاتخاذ اجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين.

وقال الموسوي خلال مباحثات اجراها في السفارة البريطانية :" ان المفوضية مارست دورها الانساني في رصد التظاهرات بكل حيادية بالرغم من جميع التحديات التي واجهتها".

واضاف :" ان المفوضية مازالت تمارس ضغوطا على الحكومة لاتخاذ اجراءات فاعلة تحدّ من جرائم اغتيال واختطاف الناشطين".

واوضح الموسوي :" ان المفوضية تعوّل كثيراً على القضاء العراقي في محاكمة الجناة وايقاع القصاص العادل بهم".

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
NB-266873-636910961874109604

صادقون: رئيس الوزراء القادم سيتولى إدارة البلاد لعام واحد لحين إجراء انتخابات مبكرة 21 كانون الأول 2019 10:31 م

WhatsApp-Image-2019-12-21-at-6.43.11-PM-780x470

تفكيك مجموعة داعشية بحوزتها أسلحة وأحزمة ناسفة في الموصل 21 كانون الأول 2019 10:17 م

عالية نصيف

نصيف: من المعيب ان يمارس وزير الكهرباء الكذب والتدليس على 21 كانون الأول 2019 03:53 م

هاشم العقابي

خبير قانوني : برهم صالح يحاول التملص من مسؤولية خرقه الدستور 21 كانون الأول 2019 03:46 م

احمد الجربا

ماذا طلب الجربا في رسالته الى السيستاني ؟ 21 كانون الأول 2019 03:42 م

فلاح الزيدان

تحالف القوى يتنازل عن استحقاقه في الحكومة الجديدة .. بشرط ! 21 كانون الأول 2019 03:41 م

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

نائبة : الكتل ترفض تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء 21 كانون الأول 2019 03:40 م

820152014915513

متظاهرون يحرقون مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار 21 كانون الأول 2019 12:46 م

التعليقات