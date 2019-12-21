ماذا طلب الجربا في رسالته الى السيستاني ؟



ارسل النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، رسالة الى المرجع الديني علي السيستاني، طلب منه فيها دعوة الكتل السياسية التي تدعي أنها لا تخالف توجيهات المرجعية، الى الالتزام بثلاث نقاط بقانون الانتخابات.



ولخص الجربا هذه النقاط جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ، والانتخاب الفردي بنسبة 100%بحيث يحق للناخبين انتخاب المرشح ، حتى وان دخل الانتخابات بدون كتلة ، واضافة مادة بقانون الانتخابات تحدد مدة العضوية بمجلس النواب بدورة واحدة فقط ، وذلك لضمان ان المرشح عند فوزه يكرس جهده لاقرار قوانين تخدم المواطنين ، وليس اقرار قوانين هدفها اعادة انتخابه مرة اخرى .



ف.ا