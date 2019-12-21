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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 03:40 م

نائبة : الكتل ترفض تولي رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

اكدت النائبة ندى شاكر جودت، رفض الكتل السياسية ان يتسلم رئيس الجمهورية منصب رئيس الــوزراء بشكل فعلي فـي حـال خلو المنصب.

وقالت جودت في تصريح صحفي :" ان الكتلة التي شكلها النواب لغرض ترشيح رئيس للوزراء تتكون من 174 نـائـبـا،  بـعـضـهـم اسـتـقـال مــن كـتـلـتـه والـبـعـض الاخر ما زال يستمع الى آراء كتلته ".

واضافت :" هـنـاك جبهتان بــشــأن تـسـمـيـة رئــيــس الـــــوزراء ، هــما  جـبـهـة الـكـتـل الـسـيـاسـيـة وجـبـهـة الـشـعـب المـتـمـثـلـة بالمتظاهرين ، وبالتالي على الكتل السياسية تـرشـيـح الـشـخـصـيـة الـتـي تـرتـقـي الــى حجم الـتـحـديـات الـتـي تـواجـهـهـا الـبـلاد وتـمـثـل  ارادة الجماهير"، لافتة الى :" ان بعض الكتل السياسية تــتــمــســك بــشــخــصــيــات جــوبــهــت بــرفــض المتظاهرين".

ف.ا
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