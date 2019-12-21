بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
متظاهرو النجف يغلقون شركة زين للاتصالات إصابة متظاهر بطعنة سكين في السنك وسط بغداد خيار الانتخابات المبكرة يتقدم في العراق.. والمحكمة الاتحادية تعيد ترتيب الأوراق التظاهرات تتصاعد في الميادين.. والعراقيون سيستقبلون عام ٢٠٢٠ في ساحات التظاهر مزارع الزبير تنتج 800 طن من الطماطم يوميا صالح والحلبوسي يتاجران بدماء شهداء الثورة.. والمتظاهرون يطالبون بإقالتهما مستثمر اميركي : رز العنبر العراقي مطلوب في اميركا وكندا معمل فوسفات القائم معروض للاستثمار بعد عشر سنوات من توقفه حقوق الانسان : ازمة انسانية في ابي صيدا .. ونزوح بالجملة الدبي للاعرجي : انت آخر من يتكلم عن الوطنية والنزاهة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 12:46 م

متظاهرون يحرقون مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار

820152014915513

أحرق متظاهرون، في الساعات الأولى من صباح السبت، مقر منظمة بدر وحزب الدعوة وعصائب أهل الحق ومبنى محافظة ذي قار في الناصرية، إضافة لحرق مقر فوج المهمات وسط المدينة وقطع الطرق والجسور بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على اغتيال الناشط حسين علي العصمي.
يأتي ذلك فيما أمر قائد شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيق في اغتيال الناشط علي العصمي.
وقالت مصادر إن متظاهرين أحرقوا منزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ذي قار المنحل، جبار الموسوي.
وتأتي تحركات المتظاهرين احتجاجاً على مقتل الناشط العصمي، وهو شقيق أحد النشطاء البارزين في الاحتجاجات الشعبية، في محافظة ذي قار.
وشيع أهالي مدينة الناصرية ومئات النشطاء جثمان الناشط العصمي الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة.

وأفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على العصمي، بسبب مشاركاته المستمرة في التظاهرات الاحتجاجية ودعواته لرحيل الأحزاب والطبقة الحاكمة.
يأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون في المحافظات الجنوبية اعتصاماتهم ضد تلكؤ الطبقة السياسية في الاستجابة لمطالبهم.
ونظم المتظاهرون مسيرات في ساحات وميادين الاعتصامات في محافظات المثنى وواسط وساحة الصدرين في النجف والناصرية والبصرة، مرددين هتافات تطالب الطبقة الحاكمة بالرحيل.
وأقامت قوات الأمن الجدران المضادة للتفجيرات على جسر يؤدي إلى القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وهي مركز الحكومة. تأتي الخطوة تحسباً لمظاهرات مقبلة هناك مع تصاعد الاستياء والغضب بين المحتجين، بسبب فشل الرئيس برهم صالح في تسمية رئيس وزراء جديد.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
820152014915513

48 مرشحا على طاولة صالح لتولي منصب رئاسة الوزراء كلها مرفوضة من الشارع 21 كانون الأول 2019 11:51 ص

820152014915513

حقوق الانسان تضغط على الحكومة للحد من جرائم اختطاف واغتيال النشطاء 21 كانون الأول 2019 11:33 ص

820152014915513

حقوق الانسان تضغط على الحكومة للحد من جرائم اختطاف واغتيال النشطاء 21 كانون الأول 2019 11:32 ص

النائب عبد الامير التعيبان الدبي

الدبي للاعرجي : انت آخر من يتكلم عن الوطنية والنزاهة 21 كانون الأول 2019 11:26 ص

مصدق عادل

خبير دستوري : برهم صالح تجاوز الدستور والبرلمان قادر على اقالته 21 كانون الأول 2019 11:23 ص

الجيش العراقي والبيشمركة

دعوة بريطانية لاعادة الانتشار المشترك للجيش العراقي والبيشمركة 21 كانون الأول 2019 11:18 ص

عباس يابر

نائب : 48 مرشحا لرئاسة الحكومة الانتقالية .. ولا توافق لحد الآن 21 كانون الأول 2019 11:13 ص

النائب عن محافظة البصرة عدي عواد

كتلة نيابية تجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية 21 كانون الأول 2019 11:00 ص

التعليقات