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السبت, 21 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 11:51 ص

48 مرشحا على طاولة صالح لتولي منصب رئاسة الوزراء كلها مرفوضة من الشارع

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قال نائب في البرلمان العراقي، اليوم السبت، ان 48 شخصاً تقدموا بطلبات إلى الرئيس العراقي برهم صالح للتنافس على منصب رئيس الحكومة الجديدة.
واوضح النائب عباس العطافي  ان "الحكومة المستقيلة ستستمر بتصريف أعـمـال الوزارات التنفيذية وغيرها لحين تكليف إحدى الـشخصـيات بمنصب رئيس الوزراء المقبل".
وكشف أن رئيس الجمهورية برهم صالح " تسلم طلبات مـن 48 مـرشحاً للمنصب ولا يوجد اتفاق على أي من هذه الشخصيات حتى الآن".
وتابع ان "بعض المرشـحين قدموا طلبات شخصية فـي حين أن الاخرين رشحتهـم الأحزاب، ومنهـم من طرحتهم الكتل داخل ساحات التظاهر ".
وشدد العطافي على ضرورة أن "يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية مستقلة من الشباب الجدد ولا يجامل أحداً وشجاعاً ونـزيهاً وصاحب خبرة فـي العمل الميداني ومتواجداً في العراق ولا يحمل جنسية أخرى".
وأشار إلى أن "التجمعات الحالية التي ترشح رئيس وزراء غالبيتها تختار من الموجودين خارج العراق".
وتنتهي المهلة الدستورية للرئيس العراقي برهم صالح لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي على خلفية المظاهرات الاحتجاجية عند منتصف ليل الأحد .
وتشير مصادر عراقية بأن الصراع يدور حالياً بين الكتل السياسية وجبهة الشعب التي يقودها المتظاهرون لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وتصر بعض الاحزاب على تقديم اسماء شخصيات يرفضها المتظاهرون الذين يريدون شخصيات لم تدخل العملية السياسية سابقاً ولديها مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين.
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