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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 11:35 ص

معمل فوسفات القائم معروض للاستثمار بعد عشر سنوات من توقفه

معمل فوسفات القائم

اعلن احمد المحلاوي قائمقام قضاء القائم ، اقصى غربي الانبار ، ان وزارة الصناعة عرضت معمل فوسفات القائم للاستثمار امام جميع الشركات الاستثمارية .

وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان  عرض معمل الفوسفات للاستثمار   يهدف  الى تشغيل المعمل الذي يعد من اهم المعامل العملاقة في المحافظة ".

واضاف :" ان شركتين من بلجيكا وهولندا ابدتا استعدادهما لاستثمار المعمل واعادته الى الخدمة "، مبينا :" ان”المعمل الذي توقف العمل فيه منذ 2009  ، احيل  الى مستثمر عراقي ،  الا انه لم يتم استثماره بشكل صحيح ، دون معرفة الاسباب ".

واكد قائمقام القائم :" ان الحكومة المحلية  مستعدة  لتوفير الحماية الامنية للشركات الاستثمارية ، خاصة وان الوضع الحالي مهيأ  لعمل الشركات الاستثمارية نتيجة الاستقرار الامني ".

ف.ا
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