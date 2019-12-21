معمل فوسفات القائم معروض للاستثمار بعد عشر سنوات من توقفه



اعلن احمد المحلاوي قائمقام قضاء القائم ، اقصى غربي الانبار ، ان وزارة الصناعة عرضت معمل فوسفات القائم للاستثمار امام جميع الشركات الاستثمارية .



وقال المحلاوي في تصريح صحفي :" ان عرض معمل الفوسفات للاستثمار يهدف الى تشغيل المعمل الذي يعد من اهم المعامل العملاقة في المحافظة ".



واضاف :" ان شركتين من بلجيكا وهولندا ابدتا استعدادهما لاستثمار المعمل واعادته الى الخدمة "، مبينا :" ان”المعمل الذي توقف العمل فيه منذ 2009 ، احيل الى مستثمر عراقي ، الا انه لم يتم استثماره بشكل صحيح ، دون معرفة الاسباب ".



واكد قائمقام القائم :" ان الحكومة المحلية مستعدة لتوفير الحماية الامنية للشركات الاستثمارية ، خاصة وان الوضع الحالي مهيأ لعمل الشركات الاستثمارية نتيجة الاستقرار الامني ".



ف.ا