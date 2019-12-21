حقوق الانسان : ازمة انسانية في ابي صيدا .. ونزوح بالجملة



كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، عن تفاصيل الازمة الانسانية في ناحية ابي صيدا شمال شرقي المحافظة.



وقال مدير المكتب صلاح مهدي في تصريح صحفي :" ان نزوح العوائل من احياء مركز ناحية ابي صيدا، مستمر لليوم الثالث على التوالي "، مبينا :" ان الساعات الماضية شهدت نزوح عشرات العائلات بسبب مخاوفها من مجريات الاحداث الجارية واستمرار حالة التوتر بسبب النزاعات العشائرية ".



واضاف مهدي:" ان اجمالي الاسر التي نزحت من ابي صيدا بلغ المئات والاعداد في تزايد مستمر "، مؤكدا :" ان الناحية تحتاج الى المزيد من القوات لمسك ملفها الامني واعادة الاستقرار ومعالجة النزيف البشري المستمر ، من خلال نزوح اعداد ليست قليلة وسط حالة شلل تامة للخدمات والمؤسسات والاسواق والمحال التجارية ".



وتشهد ناحية ابي صيدا نزاعات عشائرية حادة منذ اربعة ايام ، ادت الى مقتل واصابة عدة اشخاص ، فيما وصلت قوات من بغداد الى الناحية لمحاولة السيطرة على الوضع وفرض الامن والاستقرار .



ف.ا