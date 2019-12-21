خبير دستوري : برهم صالح تجاوز الدستور والبرلمان قادر على اقالته



اكد خبير دستوري ان رئيس الجمهورية برهم صالح تجاوز على الدستور بعدم تكليف رئيس الوزراء بالمدة المحددة، مبينا :" ان السلطات الرئاسية المتبقية باتت غير شرعية عقب التجاوز على الدستور ".



وقال الخبير مصدق عادل في تصريح صحفي :" ان البرلمان صوت على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتاريخ الاول من كانون الاول / ديسمبر ، وهذا يعني ان رئيس الجمهورية ملزم بتقديم رئيس الوزراء المقبل بتاريخ السادس عشر منه ، على وفق الفقرة 76 من الدستور ..دون نقاش ".



واضاف :" ان رئيس الجمهورية لا يصادق على قبول الاستقالة من عدمها ، وهذا يعني التزام برهم صالح بموعد البرلمان تصويت البرلمان ، دون كتاب رسمي او مخاطبة ".



واوضح :" ان الحديث عن مواعيد اخرى واضافية والغاء عطل الخميس والجمع والسبت غير واردة بالدستور"، مبينا :" ان السلطات الرئاسية باتت غير شرعية والبرلمان قادر على اقالة رئيس الجمهورية بعد عدم تطبيقه الدستور".



وكان النائب عن كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد، اعلن عن جمع تواقيع لاقالة رئيس الجمهورية برهم صالح ، بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور .



ف.ا