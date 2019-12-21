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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري السبت، 21 كانون الأول 2019 11:19 ص

احتشاد عراقي في ساحات التظاهر.. ومراقبون: ترشيح حزبيِين استفزازاً لمشاعر المتظاهرين

تظاهرات ساحة التحرير

توافد الآلاف من العراقيين، على ساحات التظاهر في العاصمة بغداد ومحافظات بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، المثنى، واسط، ذي قار، ميسان، البصرة، للتعبير عن رفضهم للمشاورات التي تجريها الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

ووصل المتظاهرون إلى ساحة التحرير والخلاني والسنك والوثبة ببغداد وساحات التظاهر في محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وواسط وكربلاء والنجف والحلة والديوانية وهم يحملون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدين المشاورات التي تجريها الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة فضلاً عن إخفاق البرلمان العراقي في حسم إقرار قانون الانتخابات الجديد.

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين وصلوا أفراداً ومجاميع إلى ساحات التظاهر في ظل إجراءات أمنية وانتشار واسع وقطع عدد من الطريق والجسور لمختلف شرائح المجتمع من طلبة المدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وفنانين وشعراء.

وأوضحوا أن المتظاهرين يخضعون للتفتيش قبيل دخولهم من قبل فرق من المتظاهرين، لضمان أمن ساحات التظاهر، فيما تحيط القوات العراقية بساحات التظاهر من مسافات بعيدة.

وذكر الشهود، أن المتظاهرين قاموا خلال الأيام الماضية بنشر أسماء جميع الأشخاص الذين أعلنت الكتل السياسية ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة وكتبت عليها عبارة (‏لا) وتم عرضها بمساحات واسعة من ساحات التظاهر وتأكيد مطالبهم بأن يكون المرشح مستقلاً وغير منتمٍ إلى الأحزاب أو مقرباً منها وأن لا يكون قد تسلم منصباً سابقاً أو مزدوج الجنسية.

وفي ضوء الحراك السياسي لاختيار بديل لعبد المهدي أكد النائب البرلماني فيصل العيساوي، أن المرشح لخلافة عبد المهدي محمد توفيق علاوي يمتلك صفات كثيرة تنطبق عليها المواصفات التي طالبت بها الجماهير.

وقال النائب محمد الخالدي، إن الشعب العراقي قال كلمته برفض المتحزبين، وضرورة البحث عن شخصية يكون ولاؤها للعراق فقط وليس للأحزاب، وبالتالي فإن المرشح محمد توفيق علاوي تم تقديمه بصفته الشخصية ما يعني تجاوز الكتل والمحاصصة، معتبراً أنه الخيار الذي نادت به الجماهير وهو إنهاء التخندقات الحزبية والكتلية.

بينما قال القيادي في تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، في بيان إن "التحالف لن يدعم أو يصوت لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن مستقلا وغير تابع لجهات حزبية".

وأضاف أن "محاولات ترشيح حزبيِين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضة في ساحات التظاهر، استفزاز لمشاعرهم وتغييب لإرادتهم".

وتابع الدهلكي، أن "تحالف القوى لن يفرض أي أسماء أو شخصيات محددة لشغل المنصب، وليس له أي خطوط حمراء على أشخاص أو جهات معينة، لكنه ينظر إلى المواصفات التي وضعتها الجماهير وهي المعايير التي سندعم أو نعارض وفقا لها".

وبيّن أن "مواصفات رئيس الوزراء تتضمن الاستقلالية وعدم التحزب والكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن الضغوط الحزبية والولاءات الضيقة، ومن تتوافر فيه المعايير سيحظى بدعمنا وتعاوننا وتصويتنا".

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