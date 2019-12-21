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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 11:18 ص

دعوة بريطانية لاعادة الانتشار المشترك للجيش العراقي والبيشمركة

الجيش العراقي والبيشمركة

دعا القنصل البريطاني العام في اقليم كردستان جيمس سورنتون ،  الى الاسراع في الاتفاق على اعادة الانتشار المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد و اربيل.

وقال سورنتون في مؤتمر صحفي عقده في اربيل :"  ان بريطانيا تدعم الحوارات بين بغداد واربيل  لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين ".

واضاف :"  ينبغي حل الخلافات المتعلقة بالنفط والايرادات المتحققة من هذا القطاع، وكذلك حسم مسألة الموازنة، ويتعين عقد اتفاق امني بين الجانبين لرفع مستوى التنسيق بين قوات الجيش العراقي و البيشمركة للقضاء على تنظيم داعش في المناطق التي تشهد فراغا امنيا، كما  يفترض حل القضايا العالقة بما يخص الدستور ".

 

ف.ا

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