دعوة بريطانية لاعادة الانتشار المشترك للجيش العراقي والبيشمركة

دعا القنصل البريطاني العام في اقليم كردستان جيمس سورنتون ، الى الاسراع في الاتفاق على اعادة الانتشار المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بين بغداد و اربيل.



وقال سورنتون في مؤتمر صحفي عقده في اربيل :" ان بريطانيا تدعم الحوارات بين بغداد واربيل لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين ".



واضاف :" ينبغي حل الخلافات المتعلقة بالنفط والايرادات المتحققة من هذا القطاع، وكذلك حسم مسألة الموازنة، ويتعين عقد اتفاق امني بين الجانبين لرفع مستوى التنسيق بين قوات الجيش العراقي و البيشمركة للقضاء على تنظيم داعش في المناطق التي تشهد فراغا امنيا، كما يفترض حل القضايا العالقة بما يخص الدستور ".

ف.ا