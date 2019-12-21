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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 11:00 ص

كتلة نيابية تجمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية

النائب عن محافظة البصرة عدي عواد


اعلنت كتلة صادقون النيابية عن جمع تواقيع لعزل رئيس الجمهورية بتهمة ما سمته  الحنث باليمين وانتهاك الدستور  .

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية عدي عواد في بيان" ان رئيس الجمهورية برهم صالح حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية ، مبينا ان واجب رئيس الجمهورية الاساسي هو حماية الدستور وهيبته ".

واشار الى ان رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستورية ولم يسمي رئيسا للوزراء على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية ".

واكد ان كتلة صادقون النيابية جمعت تواقيع نيابية لعزل رئيس الجمهورية من منصبه لحنثه ياليمين الدستوري وتحوله من حامل لدستور الى حامي المحاصصة.

ف.ا
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