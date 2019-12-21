نائب يحمل الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات

حمل النائب عدي عواد، الكتل الشيعية مسؤولية عدم اقرار قانون الانتخابات، مشيرا الى ان بعض الكتل السياسية تعلن ولائها للقانون وتخفي عكس ذلك.



وقال عواد في بيان صحفي" ان من يتحمل مسؤولية عدم تمرير قانون الانتخابات باعتماد تعدد الدوائر الانتخابيه هي الكتل الشيعية، مبينا ان الكتل الشيعية لديها الاغلبية داخل مجلس النواب وبامكانها تمرير القانون اذا كانت صوت واحد".



واشار الى" ان انسحاب الكتل الكردية وبعض الكتل السنية من جلسة التصويت على قانون الانتخابات وكسر النصاب القانوني ادى الى تعطيل التصويت على القانون".



وأكد" ان انسحاب الكتل الكردية والسنية لن يؤثر على النصاب القانوني في حال حضور جميع الكتل الشيعية ، لافتا الى ان الكتل الشيعية في الظاهر مع القرار وفي الخفاء ايضا ضد هذا القرار لانه سيخسرهم مقاعدهم ولمعرفتهم بان القرار سيعترض عليه الكرد ولذلك كانت الكتل الشيعية حريصة على ان لا يحضر بعض نوابهم الجلسة لكي يوهموا الشعب والرأي العام بان الكرد اخلوا بالنصاب وهذا حقيقة ما حدث".

ف.ا