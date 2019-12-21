بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 كانون الأول 2019 10:52 ص

انفجار عبوة صوتية قرب نصب الحرية بساحة التحرير

استشهاد عامل بلدية بتفجير عبوة ناسفة في ديالى
صورة ارشيفية


انفجرت فجر اليوم عبوة صوتية قرب نصب الحرية بساحة التحرير .

وقال مصدر امني ان عبوة صوتية انفجرت فجر اليوم قرب نصب الحرية بساحة التحرير دون خسائر او اصابات بشرية ".

ف.ا
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