انفجار عبوة صوتية قرب نصب الحرية بساحة التحرير

انفجرت فجر اليوم عبوة صوتية قرب نصب الحرية بساحة التحرير . وقال مصدر امني ان عبوة صوتية انفجرت فجر اليوم قرب نصب الحرية بساحة التحرير دون خسائر او اصابات بشرية ". ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل.. مجاميع مسلحة تصيب 17 متظاهرا بطعنات سكين قرب التحرير استشهاد 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في انفجار قرب ساحة التحرير انفجار عبوتين صوتيتين قرب ساحة التحرير دون إصابات نصب منصة اعدامات للفاسدين في ساحة التحرير انشاء مركز لانعاش وإسعاف المتظاهرين قرب ساحة التحرير استمرار اطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب التحرير وارتفاع اعداد الاصابات