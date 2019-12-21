جمع توقيعات لإقالة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت كتلة "صادقون"، الجناح السياسي لميليشيا عصائب أهل الحق الموالية لإيران، جمع توقيعات لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، بتهمة الخيانة العظمى.



وأعلنت كتلة "صادقون" النيابية عن جمع توقيعات لعزل رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة والحنث باليمين وانتهاك الدستور، وذلك في بيان نشرته الكتلة الجمعة.



وقال النائب عن الكتلة عدي عواد، إنه إجراء جمع التوقيعات لعزل رئيس الجمهورية برهم صالح من منصبه، جاء بسبب عدم تسميته رئيس جديد للوزراء في العراق





وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي، "إن رئيس الجمهورية حنث باليمين ولم يحترم التوقيتات الدستورية، مبينا أن واجب رئيس الجمهورية الأساسي هو حماية الدستور وهيبته".



وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية يتحايل على التوقيتات الدستورية، ولم يسمي رئيسا للوزراء، على الرغم من انتهاء المهلة الدستورية ".



وكانت واشنطن قد فرضت مؤخرا عقوبات على قيس الخزعلي وزعيم عصائب أهل الحق، لتورطه "في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين"، خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق، وراح ضحيتها أكثر من 450 قتيلا ونحو 26 ألف جريح، بحسب مصادر مختلفة.



وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية، خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد



