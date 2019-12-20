بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 20 كانون الأول 2019 08:39 م

واشنطن: قادرون على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي في الشرق الأوسط

مارك إسبر

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، إن القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر داعش الإرهابي.


وسحبت الولايات المتحدة قواتها من مناطق في شمالي سوريا، مما أثار مخاوف من عودة تهديد داعش.


وأوضح  إسبر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر داعش.


وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات إف-35 بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.


على صعيد آخر، قال إسبر إن واشنطن ستكشف عن تفاصيل استحداث قيادة الفضاء الأميركية الأسبوع المقبل.


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