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الجمعة, 20 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 20 كانون الأول 2019 08:35 م

تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي في الأنبار

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أعلنت وزارة الدفاع، عن تدمير نفقين و16 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار.


وذكرت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة أنه “استمراراً للعملية العسكرية التي انطلقت يوم امس الخميس، في وادي حوران والحسينيات واصلت قطعات قيادة عمليات الجزيرة بتفتيش المناطق اعلاه وجنوب القائم وصولا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الانبار وبثلاثة محاور مع تنفيذ طلعتين استطلاع جوي مسلح بامرة قائد عمليات الجزيرة”.

وأضافت أن “القوة قامت بتفتيش دقيق لمناطق (الكشيتي-ام الكصر-قرية الموالي-اكتاف حوران-محيور-المدهم-ام الوز-H1-معيشر-عكلة البو شهاب-غابة المناخ _شعيب الضايع)”، مبينة أنه “نتج عن العملية تفجير 16 عبوة من مخلفات داعش الارهابي وتدمير نفقين كان يستخدمها الارهابين”.

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