خبير أمني: مليشيات الحشد تستغل مقرات الجيش والشرطة في الأنبار

كشف الخبير الأمني والسياسي ناظم الجابري، اليوم الجمعة، أن مليشيات الحشد تستغل عدداً كبيراً من المقرات العسكرية والمطارات كمقرات لها في مناطق مختلفة من مدن الأنبار.



وقال الجابري - في تصريحات صحفية - إن «مليشيات الحشد الموجودة في مناطق الأنبار تستغل المقرات العسكرية التابعة للجيش والشرطة ومطار قديم للجيش العراقي في قضاء الرطبة كمقرات لها مع استغلالهم عدداً من منازل المدنيين».



وأضاف أن «مليشيات الحشد متمركزة في ناحية الصقلاوية والكرمة بالفلوجة وفي معامل المنشات في قضاء العامرية وفي جزيرة الخالدية وفي منطقة 160 غرب الرمادي وفي النخيب والرحالية والقائم والرطبة وعلى الطريق الدولي ومناطق أخرى».

وبين المصدر، أن «الحشد متواجد في نقاط تفتيش ومداخل مدن الأنبار، في مقرات القيادات العسكرية للجيش والشرطة وفي مناطق سكنية وداخل بعض المؤسسات الحكومية».



